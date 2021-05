Exact maand na de verwoestende brand in Opwijk: “Herstellingswerken zullen veel langer duren dan eerst voorzien was”

Opwijk -

Eén grote ruïne. Anders kan je het appartementencomplex aan de Kloosterstraat in het centrum van Opwijk niet noemen, exact een maand na de vernietigende brand. Door oorzaak is nog altijd niet bekend. Wel staat het nu al vast dat de herstellingen langer zullen duren dan eerst was gezegd. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.