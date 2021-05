“Bewijst Dieumerci Mbokani nu het ongelijk van Anderlecht? Niet meteen”

Hij is niet meer de meest actieve op het veld. Dat wijzen zijn statistieken uit. Daarom dat Dieumerci Mbokani niet meer in aanmerking komt voor Anderlecht. Scoren kan de 35-jarige Antwerp-spits nog wel. Paars-wit, dat pas in de allerlaatste minuut ontsnapte aan een thuisnederlaag, heeft het geweten. Mbokani trof vier keer raak, maar twee goals werden afgekeurd voor nipt buitenspel bij het begin van de actie. Zo redde Anderlecht nog net een punt.