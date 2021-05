Waarom het Overlegcomité zich nu tóch nog over plexiglas op terrassen zal buigen: “Het was gewoon niet besproken of beslist”

De terrassen zijn weer open en zelfs waar ze met plexiglas aan de slag zijn gegaan, maakt de overheid weinig problemen. “Zachte handhaving” noemt minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) het. Nochtans mag het naar de letter van haar Ministerieel Besluit niet. Eén ding is zeker: het volgende Overlegcomité zal zich over de kwestie moeten buigen.

Duidelijkheid komt er dinsdag, op het volgende Overlegcomité. Dan zullen de verzamelde regeringen van het land zich buigen over de kwestie plexiglas. Kan dat voldoende beschermen op een terras? Of is ...