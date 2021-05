Feestende massa trekt straat op na sluiting terrassen

De heropening van de horecaterrassen heeft in heel wat steden ook na 22 uur grote drukte veroorzaakt. Dat was het geval in Gent, waar het wel leek alsof het weer Gentse Feesten waren, maar ook in Brussel en Antwerpen. Marc Van Ranst was op Twitter niet mals voor de situatie in Brussel. “Ga naar huis en verkloot het niet voor de rest van de bevolking.”