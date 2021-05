Antwerpspelers blijven in de kleedkamer: “Te ontgoocheld om te reageren”

Na het tumultueuze slot in het Lotto Park waren de spelers van Antwerp niet bereikbaar voor commentaar. Trainer Frank Vercauteren nam alle interviews op zich na het laatste fluitsignaal en legde uit waarom zijn troepen binnen bleven. “De ontgoocheling was te groot.”

“Ik kan alleen maar heel ontgoocheld zijn over het resultaat. Die heerste ook in de kleedkamer.” En daar zijn de spelers ook gebleven. Ze onthielden zich van commentaar, zowel in de perszaal als op televisie.

“De jongens moeten hun frustratie nu wat bedwingen. Laat ze maar rustig een douche nemen en de frustratie van zich laten afglijden. De ontgoocheling en de woorden die ze daarvoor gebruiken kan ik overigens begrijpen. Laat ze maar afstand houden van commentaren.”

Birger Verstraete reageerde op Twitter met een veelbetekenende emoji. Ook bij hem nam de ontgoocheling de bovenhand.