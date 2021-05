Vincent Kompany na knalprestatie van Mbokani: “In Anderlecht zijn er alleen maar bewonderaars van Dieu”

Anderlecht-coach Vincent Kompany was opgelucht met de late 2-2. “Bij mij wekt dat minder emotie op, maar het is goed voor de ploeg”, aldus Kompany. Ook had hij enkele lovende woorden in petto voor uitblinker Dieumerci Mbokani.

“In het begin van het seizoen slikten we vaak goals in de slotminuten, maar we werkten er een jaar aan om dat te keren. Tegenwoordig zijn we zelf vaak present in de slotfase en kunnen we zelf scoren. In onze kleedkamer hangt een grote vlag met daarop Believe en dat doen we. Als Miazga er niet in zou geloven zou hij daar niet staan, maar het is een collectief succes. Dit resultaat verstopt weliswaar onze match niet of toch? Hoe vaak verborg een late tegengoal in het verleden wel ons goeie voetbal.”

Paars-wit zag tegen The Great Old vooral af tegen Dieumerci Mbokani die twee keer scoorde. De spits was geprikkeld omdat men hem in Brussel afwees omdat hij te weinig loopt. Sportief directeur Peter Verbeke had dat gesignaleerd in een interview. “Wie was er kritisch?”, vroeg Kompany. “Peter? Ik kan je zeggen dat er in Anderlecht alleen maar bewonderaars zijn van Dieu, mezelf incluis. Ik zei het vooraf al: zijn kwaliteiten, zijn présence... Hij doet een controle, lokt een fout uit en zorgt ervoor dat ploegmaats kunnen opschuiven. Hij werkt zichzelf in de match en niemand doet iets af aan zijn waarde. Al is het spel van Antwerp perfect voor hem. Alles is in het werk gesteld om hem optimaal te laten renderen.”

Genk titelkandidaat

Met andere woorden: Anderlecht zal Dieu ondanks zijn knalprestatie nog steeds niet aanwerven. Het blijft inzetten op Lukas Nmecha die hard werkte, maar niet scoorde. Kan de Duitser die intensiteit blijven volhouden? “Daar maak ik me geen zorgen in”, besloot Kompany. “Lukas wil op een hoog Europees niveau voetballen en dan moet hij die intensiteit aankunnen. Hij is wel een robuuste jongen die wat slagen kan incasseren. Nu wachten er twee matchen tegen RC Genk. Dat is op dit moment toch een titelkandidaat. Ik had verwacht dat ze konden winnen van Club Brugge, maar 3-0? Dat is toch veel. Maar goed, wij gaan daar ook een resultaat proberen neer te zetten.”