Jur Schryvers in tranen na degradatie Waasland-Beveren: “Mijn meest ongelukkige dag in Beveren”

Het doek is gevallen. Waasland-Beveren degradeert naar 1B. Clubrecordhouder Jur Schryvers was er het hart van in. “Dit is een enorme klap voor alle supporters en medewerkers van de club”, vertelde hij met de tranen in de ogen.

Jur Schryvers reageerde bijzonder emotioneel na de degradatie van Waasland-Beveren. De recordhouder met 113 wedstrijden in het shirt van geel-blauw was tot tranen toe bewogen. “Na vier seizoenen voel je toch enige betrokkenheid”, vertelde hij met de krop in de keel. “In al die jaren is dit veruit mijn meest ongelukkige dag hier. Mijn grootvader is al meer dan dertig jaar supporter van de club en was penningmeester bij een supportersclub. Dit is een enorme klap voor de fans en alle medewerkers van de club. Hoe ze ons vandaag zijn komen aanmoedigen, was fenomenaal. Helaas hebben we hen niets kunnen teruggeven. Hoe ik dit ga verwerken? Het is de eerste keer dat ik zoiets meemaak. Ik heb hier evenmin een antwoord op.”

Waar het dit seizoen misliep, moest Schryvers het antwoord schuldig blijven. “Het is moeilijk om nu al de vinger op de wonde te leggen. Maar de afgelopen twee matchen waren gewoon te weinig. Seraing is een ploeg die goed op elkaar is ingespeeld. Maar het is een heel lang en zwaar seizoen geweest. Zo wisten we pas een week voor de start dat we in 1A mochten aantreden en er was de overname van de club. Kortom, er zijn veel externe zaken gebeurd. We hebben zeker geen geweldig voetbal gespeeld. In de barrages hadden we dat seizoen helemaal kunnen vergeten. Dat is frustrerend.”

Schryvers heeft nog een contract tot juni 2022 met optie in Beveren. “Of ik hier blijf? Ik heb nog een contract. Maar nu ben ik vooral teleurgesteld over het huidige seizoen. Wat volgend jaar brengt, zal iets voor de komende weken worden.”