Jongeren knallen met BMW tegen garagepoort: brandweer moet twee inzittenden bevrijden

Tielt - Op het kruispunt van de Burgemeester A.Guilbertlaan en de Wingensesteenweg in Tielt gebeurde er zaterdag omstreeks 23 uur een opmerkelijk ongeval. Drie jongeren vlamden er met hun BMW rechtdoor, botsten tegen een brievenbus en belandden uiteindelijk met hun voertuig tegen de garagepoort van een woning.

De 81-jarige bewoonster van een woning langs de Wingensesteenweg in Tielt schrok zich zaterdag omstreeks 23 uur een hoedje toen ze plots een luide knal hoorde. “Ik stond op het punt om te gaan slapen.”

De vrouw wist toen nog niet dat een zwaar ongeval haar nachtrust zou verstoren. Een jonge chauffeur kwam vanuit Schuiferskapelle richting de Wingensesteenweg aangereden. Op het T-kruispunt verloor de bestuurder de controle over het stuur van het voertuig. De BMW reed over het kruispunt, knalde tegen de gemetselde brievenbus voor de woning van de bewoonster en belandde uiteindelijk tegen de garagepoort. De auto lag op haar zijkant. Een van de inzittenden kon zichzelf bevrijden.

De ravage is groot Foto: bfr

Gat in de voorruit

De brandweer snelde ter plaatse. “We hebben twee inzittenden moeten bevrijden. We zijn via de woning naar binnen moeten gaan. We maakten een gat in de voorruit om die twee mensen uit de BMW te halen”, aldus brandweerofficier Lieven Rijckaert.

De drie jongeren werden gewond overgebracht naar het ziekenhuis in Tielt. Een takeldienst werd ter plaatse geroepen om de wagen van voor de garage weg te takelen. De BMW is rijp voor de schroothoop.

Ook de ravage in en rond de woning is groot. Een wagen die binnen geparkeerd stond, liep geen schade op. De bewoonster zette die na middernacht nog buiten. De poort liep wel grote schade op en ook de ravage in de omgeving van de oprit is groot.

“Er zijn hier in het verleden al ongevallen gebeurd, maar het is de eerste keer dat het zo erg is”, aldus de zoon van de bewoonster.