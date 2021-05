Chinese raket neergestort boven Indische Oceaan

Een groot deel van de Chinese raket die zondag terugkeerde in de atmosfeer is boven de Indische Oceaan gedesintegreerd. Dat maakte de Chinese ruimtevaartorganisatie CMSEO bekend, na de vele speculaties over de locatie waar het voorwerp van 18 ton zou kunnen neerkomen.

“Volgens onze opvolging en analyse is de eerste trap van de draagraket Lange Mars 5B om 10.24 uur (4.24 uur in België) teruggekeerd in de atmosfeer”, zegt CMSEO in een persbericht. CMSEO vermeldt ook de coördinaten van een punt in de Indische Oceaan, in de buurt van de Malediven, en voegt eraan toe dat het grootste deel gedesintegreerd is en vernietigd bij terugkeer in de atmosfeer.

Verscheidene experts hadden voorspeld dat de brokstukken in zee zou belanden, omdat de planeet voor 70 procent uit water bestaat. Toch was er bezorgdheid over schade en mogelijke slachtoffers. Amerikaanse en Europese ruimtevaartautoriteiten hielden de situatie nauwlettend in de gaten, en probeerden te bepalen wanneer en waar hij zou kunnen terugvallen.

In 2020 stortten brokstukken van een andere Lange Marsraket neer in dorpen in Ivoorkust, met schade (maar geen gewonden) als gevolg.

De raket in de atmosfeer boven Saudi-Arabië:

Chinese Rocket while crossing from the sky of Qurayyat in northern Saudi Arabia shortly before #ChineseRocket #LongMarch5B pic.twitter.com/2a5RjZpptz — ?????????? (@0_F_0) May 9, 2021

Boven Oman:

Boven Australië:

Boven de Filipijnen: