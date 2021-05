Zeker vijftien doden bij instorting van goudmijn in Guinee

Zeker vijftien personen zijn om het leven gekomen zaterdag toen een goudmijn instortte in de buurt van Siguiri, de stad in het noordoosten van Guinee. Dat is vernomen van de hulpdiensten en van getuigen. Illegaal goud zoeken veroorzaakt regelmatig drama’s in de regio.

Een overhangende rots veroorzaakte de instorting in het plaatsje Tatakourou. Het is nog onduidelijk hoe de rots naar beneden kon komen. De versies van de feiten lopen uiteen, schrijft het Franse persagentschap AFP, dat enkel telefonisch met bronnen kon spreken. Zo is niet duidelijk of de rots bovengronds terechtkwam op de goudzoekers, of dat ze bedolven raakten toen de ondergrondse galerijen instortten door de neergestorte rots.

Een verantwoordelijke van het Rode Kruis ter plaatse, die anoniem wou blijven, spreekt van zeker vijftien doden. Het is niet uitgesloten dat er nog goudzoekers vastzitten in de galerijen, waarvan de toegang geblokkeerd is.

Sinaman Traoré, een goudzoeker uit Burkina Faso, spreekt van twee gewonden die konden gered worden door vrijwilligers. “Deze situatie in de mijnen van Siguiri maakt ons ongerust. Uiteindelijk komen er bij de instortingen meer personen om het leven dan door de coronapandemie”, zegt politieofficier Mamadou Niaré, die voor het onderzoek ter plaatse kwam.

Met regelmaat

Instortingen in goudmijnen zoals deze komen geregeld voor in Guinee. En dan vooral in de regio die grenst aan Mali. Zeker zeventien illegale goudzoekers kwamen om bij enkele ongevallen in februari 2019. In november 2019 vielen er nog een tiental doden in dezelfde regio van Siguiri, op een tiental kilometer van de grens.

Hoewel Guinee rijk is aan mineralen, zoals bauxiet, diamant en goud, levert de meerderheid van de bevolking een dagelijkse strijd voor overleven. Meer dan een Guineeër op de twee leeft volgens de VN in armoede. Illegale goudzoekers zakken ook af uit Mali, Senegal en andere landen in West-Afrika.