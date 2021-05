Voorzitster van Labour ontslagen in nasleep van verloren Britse verkiezingen

De plaatsvervangende partijleidster van het Britse Labour, Angela Rayner, is ontslagen als voorzitter van de partij. De partij presteerde slecht bij de verkiezingen van ‘Super Thursday’. Rayner was voorzitter onder partijleider Keir Starmer.

Labour kreeg een zware klap bij de lokale verkiezingen, door de macht over verschillende besturen kwijt te raken en door ook het kiesdistrict Hartlepool te verliezen in een bijverkiezing. Hartlepool is steeds een bolwerk geweest van Labour.

Het ontslag van Rayner, die als partijvoorzitster instond voor de partij-administratie en de verkiezingscampagnes, wijst op een breuk aan de top voor de partij. Er zijn strubbelingen over wie de schuld draagt voor de verkiezingsstrategie. Vrijdag zei partijleider Keir Starmer dat hij “zwaar ontgoocheld” was over de resultaten, dat hij zijn verantwoordelijkheid zou opnemen en dat hij de verkiezingsmalaise van de partij zou oplossen.