De grote ambities van Wouter Beke: “Wij zullen begin juli verder staan dan de Amerikanen”

Wat een verschil een jaar kan maken. Vorig jaar rond deze tijd stond Wouter Beke in het oog van de storm, omdat het coronavirus lelijk thuis hield in de woon-zorgcentra. Twaalf maanden later staat de Vlaamse minister van Volksgezondheid aan het hoofd van een vaccinatiecampagne in vijfde versnelling. De ambities zijn dan ook groot: zo wil Beke tegen 11 juli niet alleen alle volwassenen, maar ook alle 16- en 17-jarigen ingeënt hebben.

“Wie een oorlog wil winnen, móet logistiek sterk staan”, zegt Beke in ‘De Zondag’ over de Vlaamse vaccinatiecampagne. “Dit is de grootste logistieke operatie sinds de Tweede Wereldoorlog. En waarom is dat zo belangrijk? Omdat vaccinatie de énige manier is om het virus te verslaan. Al de rest is tweede orde. We zetten nu 100.000 prikken per dag. Dit weekend zullen vier op de tien volwassen Vlamingen een eerste prik gekregen hebben.”

Volgens Beke zullen alle 65-plussers en kwetsbare groepen gevaccineerd zijn tegen zondag 23 mei. “En tegelijk ook de helft van alle volwassen Vlamingen. Wij behoren niet toevallig tot de beste leerlingen van de Europese klas. Joe Biden wil tegen 4 juli zeventig procent van de volwassen Amerikanen een eerste vaccin gegeven hebben. Ik kan u zeggen: wij zullen verder staan. We zitten perfect op schema om 11 juli te halen (elke volwassen Vlaming één prik, red.). Als dat lukt, kunnen we sámen zomeren.”

Al heeft Beke ook een bekommernis. “Wat doen we met kinderen en tieners? Zullen we ook hen moeten vaccineren? Dat is een belangrijk vraagstuk voor deze zomer.” Met het oog op de zomervakantie wil de minister dan ook sneller dan verwacht beginnen aan de vaccinatie van minderjarigen. “Ik kan u zeggen dat ik graag ook alle 16- en 17-jarigen tegen 11 juli gevaccineerd wil hebben. Als de leveringen op schema blijven, dan moet dat lukken.”

Daarna moet de vrijheid terugkeren. “Op voorwaarde dat de ziekenhuisopnames drastisch dalen. In andere landen, waar de helft al gevaccineerd is, zien we die daling ook effectief. Laat ons zeggen dat we in de eerste helft van juni het ‘gewone’ leven moeten teruggeven. Dat betekent meer mensen zien, de binnenhoreca open, terugkeermomenten naar het werk, enzovoort. Het ‘buitengewone’ leven, zoals festivals, zal voor de tweede helft van de zomer zijn.”