4-jarig meisje gewond bij schietpartij op Times Square in New York

Bij een schietpartij op Times Square, in het hartje van New York, zijn zaterdagavond drie mensen gewond geraakt, onder wie ook een 4-jarig meisje. De schutter kon ontkomen, hij wordt opgespoord door de politie.

Het incident vond zaterdag omstreeks 17 uur plaats: bij een ruzie tussen enkele personen haalde één man een pistool tevoorschijn, en begon in het rond te schieten. Drie onschuldige omstaanders werden geraakt: een 4-jarig meisje dat met haar familie aan het winkelen was voor speelgoed, werd geraakt in het been, een 23-jarige toeriste werd in de dij geraakt, en een 43-jarige vrouw kreeg een kogel in de voet. Alle slachtoffers werden naar een nabijgelegen ziekenhuis overgebracht, maar verkeren niet in levensgevaar.

De schutter vluchtte na de schietpartij weg. De politie speurt de man actief op, en verspreidde beelden van een bewakingscamera waarop de verdachte te zien is.

149 schietpartijen in april

De schietpartij doet de discussie over de toegenomen criminaliteit in New York weer oplaaien, terwijl de stad zich opmaakt voor een terugkeer van de toeristen. Bij een gelijkaardig incident midden vorig jaar kwam de in de New Yorkse wijk Brooklyn een baby om het leven. Het geweld in New York is de afgelopen maanden fors toegenomen, ook in bekende buurten zoals Times Square. De stad telde 149 schietpartijen in april, tegen 56 in april vorig jaar.

WANTED in connection to shooting three people near West 44th Street and 7th Avenue in Manhattan on May 8, 2021. @NYPDDetectives need anyone with information about the identity or whereabouts of this individual to contact @NYPDTips at #800577TIPS. All calls are anonymous. pic.twitter.com/qciBGCR6AK — NYPD NEWS (@NYPDnews) May 9, 2021