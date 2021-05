Hoogzwangere vrouw en haar drie kinderen omgekomen bij zware brand in Quievrain

Bij een zware brand in Quievrain, een gemeente tegen de Franse grens nabij Bergen, zijn zondagnacht vier doden gevallen: een zwangere vrouw en haar drie kinderen. Dat meldt La Dernière Heure.

De omstandigheden van de brand in een woning in de Rue de Wallonie zijn voorlopig onbekend. Volgens La Dernière Heure kwamen daarbij een zeven maanden zwangere vrouw en haar drie kinderen om het leven. De 33-jarige vader werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis, volgens de krant is hij hersendood.