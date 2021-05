Club Brugge heeft ook na de 3-0-nederlaag tegen Genk beelden van in de kleedkamer vrijgegeven. Deze keer geen woeste kapitein Ruud Vormer, wel ontgoocheling. En trainer Philippe Clement die de moed er weer probeert in te krijgen met een rekensom. “Nog vier matchen en de andere teams moeten nog minstens zes punten meer dan wij pakken om ons in te halen.”