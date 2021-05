Uitbraak met Indiase variant in woonzorgcentrum in Borsbeek: één dodelijk slachtoffer

Borsbeek - In een woonzorgcentrum in Borsbeek is een corona-uitbraak van de Indiase variant vastgesteld, waarbij één bewoner – die helemaal gevaccineerd was – is overleden. Volgens het Agentschap Zorg en Gezondheid gaat het voorlopig om een kleine uitbraak met een vijftal besmettingen. Bij drie daarvan is de Indiase variant bevestigd, waaronder de overledene.

Zorg en Gezondheid wijst erop dat het de persoon in kwestie heel oud was, en dat het te vroeg is om aan te nemen dat het overlijden rechtstreeks aan Covid-19 te wijten is. Het is ook niet de eerste keer dat er een corona-uitbraak is in een woonzorgcentrum dat volledig gevaccineerd is. Iedereen in de vleugel in kwestie werd getest, maandag volgt een tweede testronde in het volledige woonzorgcentrum.

Het is hoe dan ook te vroeg om te zeggen dat de Indiase variant vaccin-resistent is. Daarvoor ontbreekt het nog aan wetenschappelijk onderzoek. “Maar we volgen het uiteraard op de voet op”, zegt woordvoerder Joris Moonens van Zorg en Gezondheid.