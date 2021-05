Marc Van Ranst vol onbegrip over incident in Brussel: “Pure straffeloosheid”

De heropening van de horecaterrassen verliep zaterdag niet zonder slag of stoot. Op de meeste plaatsen in het land verliep dat gemoedelijk en zonder incidenten, maar in de grote steden was het her en der koppenlopen. Met name in Elsene, waar de politie lang na het ingaan van het samenscholingsverbod hardhandig moest ingrijpen. “Onbegrijpelijk”, vindt viroloog Marc Van Ranst (KU Leuven), die ook de politie op zijn verantwoordelijkheid wijst.

T-day verliep in het overgrote deel van Vlaanderen vlot, maar met name in de grote steden waren er toch opvallend grote mensenmassa’s op de been. Maar daar zag professor Van Ranst op zich geen onoverkomelijk probleem in. “Iedereen had het de afgelopen dagen over ‘bevrijdingsfeesten’, we wisten dus dat dit eraan zat te komen. Gelukkig hielp het slechte weer een handje, dat zal het enthousiasme en de gemoederen wat bedaard hebben. Of ik vrees dat het zomerse weer vandaag wél aanleiding zal zijn voor ...