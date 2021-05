Elf personen opgepakt voor overlast bij heropening terrassen in Hasselt

Hasselt - Tijdens de eerste zaterdag van de heropening van de terrassen heeft de lokale politie Limburg Regio Hoofdstad (LRH) in Hasselt elf personen opgepakt voor onder meer verstoring van de openbare orde, vechtpartijen en openbare dronkenschap.

De politie had dus een vrij drukke avond. “Rond 18 uur waren er in de Hasseltse binnenstad enkele opstootjes. Er werd onder meer op het Kolonel Dusartplein en het Jeneverplein gevochten. Een persoon raakte gewond. Die werd naar het ziekenhuis gebracht” vertelt Dorien Baens, woordvoerster van LRH.

Vanwege overlast zoals samenscholingen en druggebruik sloot de politie het Begijnhof in Hasselt af. “Opvallend was dat veel horecabezoekers al in de namiddag duidelijk te diep in het glas hadden gekeken. Op het Kolonel Dusartplein bleek de regel van vier personen aan een tafel moeilijk te handhaven. Er zijn onmiddellijk afspraken met de horeca-uitbaters gemaakt, zoals het laatste rondje geven om 21.30 uur. Er werd een veertigtal politieagenten ingezet om alles in goede banen te leiden. We bekijken of er extra maatregelen nodig zijn.”

“In de andere gemeenten van de politiezone verliep alles rustig,” aldus Dorien Baens, die eraan toevoegde dat de politie zondag in de vroege namiddag opnieuw zichtbaar aanwezig zal zijn in de Hasseltse binnenstad.