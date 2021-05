Sportclubs vragen Overlegcomité om perspectief: “Waarom komen wij helemaal achteraan in de rij?”

De sportclubs en -federaties zitten op hun tandvlees. Een deel van de 300.000 vrijwilligers, de broodnodige helpende handen die de clubs draaiende houden, zegt zijn of haar geliefde club vaarwel, klinkt het. De clubs vragen voor het volgende Overlegcomité een belangrijke houvast voor de 20.000 Vlaamse sportclubs en 1,4 miljoen sportende Vlamingen. Dat deden ze zondag bij een ludieke actie in Gent.

Uit wetenschappelijk onderzoek van de KU Leuven, UGent en VUB naar de impact van corona op ons welzijn blijkt dat 55 procent van de jongeren minder sport of beweegt sinds de start van de pandemie. 75 procent van de sporters mist zijn of haar oorspronkelijk sportgedrag, met als voornaamste redenen het sociaal contact, de manier waarop er gesport kan worden, en de gezelligheid. Niet kunnen sporten in groepsverband zorgt voor de collectieve mentale dip waar we ons nu in bevinden. “We begrijpen dat jullie andere sectoren belangrijker vinden in de relance”, zegt Robin Ramakers van de Vlaamse Sportfederatie. “Ook wij gaan graag terug een pint drinken op het terras of een voorstelling bijwonen in het theater. Maar sporten zorgt toch ook voor heel wat voordelen voor de maatschappij?”

Met een ludieke actie zondag in Gent wilden beoefenaars van rugby, judo, badminton, kajak en golf aantonen dat het perfect mogelijk is om veilig buiten te sporten. “We vragen enkel een perspectief”, zegt Robin Ramakers. “Patiënten die tijdens de derde golf in het ziekenhuis belanden, zijn jonger en kampen vaker met overgewicht, luidden de krantenkoppen. Waarop wachten jullie dan nog? Waarom blijven jullie de sportsector stiefmoederlijk behandelen? Waarom komen wij helemaal achteraan in de rij van sectoren die mogen heropenen? Wij willen en kunnen een belangrijk deel van de oplossing zijn.”

De sportclubs vragen een duidelijk perspectief van het volgende Overlegcomité, dat dinsdag doorgaat.