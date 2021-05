Poetin waarschuwt: “Zal Russische belangen krachtig verdedigen”

De Russische president Vladimir Poetin zegt dat zijn land de eigen geopolitieke belangen altijd “krachtig” zal verdedigen. Hij verklaarde dat tijdens een toespraak op het Rode Plein, ter gelegenheid van de overwinning op nazi-Duitsland precies 76 jaar geleden.

“Rusland zal zonder aarzelen het internationaal recht verdedigen. Tegelijk gaan we onze nationale belangen en de veiligheid van ons volk verdedigen”, klonk het tegenover de honderden militairen in uniform. Volgens Poetin zijn de ideeën van het nazi-regime weer in opmars, waarbij hij verwees naar racistische uitlatingen, antisemitisme, maar ook naar een groeiend “anti-Ruslandsentiment”.

De Russische president nam niemand rechtstreeks in het vizier, maar in het verleden werd reeds de aanval ingezet op buurland Oekraïne. Rusland annexeerde er in 2014 nog de Krim, na een pro-Westerse revolutie. De Verenigde Staten en Europa voerden hierom sancties in tegen Rusland. Ook de poging tot vergiftiging en opsluiting van opposant Alexej Navalny leidt tot toenemende spanningen met het Westen.

Op het Rode Plein zullen zondag meer dan 12.000 Russische militairen defileren, naast 190 militaire voertuigen. Het leger zal er ook wapenuitrusting demonstreren, zoals raketten. Vorig werden de feestelijkheden overschaduwd door de coronapandemie: de herdenking bleef toen beperkt tot een luchtmachtshow.