Britse regering reageert afwijzend op Schots referendum, maar Sturgeon sluit het niet uit in 2022

Na de overwinning van de Schotse nationalisten bij de parlementsverkiezingen, wijst de Britse minister Michael Gove een referendum over de onafhankelijkheid van Schotland af. “Zover zal het niet komen”, zei hij zondag aan de zender Sky News. Maar de vraag of de Britse regering dan juridische stappen zal ondernemen om zo’n referendum te verhinderen, ontweek hij meermaals.

Gove roept de Britse en Schotse regeringen op om zich te concentreren “op dingen die ons verenigen, in plaats van op constitutionele veldslagen”, aldus de vertrouweling van Brits premier Boris Johnson. Debatten over referenda leiden volgens hem de aandacht af van kwesties die belangrijk zijn voor de mensen in Schotland en in het Verenigd Koninkrijk.

Maar Schots premier Nicola Sturgeon zei na de overwinning van haar partij SNP dat zo’n nieuw referendum er volgend jaar al kan komen. Dit jaar zal de nadruk liggen op de bestrijding van de coronapandemie, zei ze zondag op de BBC, maar voor 2022 sluit ze dat niet uit. “De relevante wetgeving kan begin volgend jaar al door het Schotse parlement worden goedgekeurd”, klonk het.

Sturgeon waarschuwde de Britse regering ook om zo’n referendum niet tegen de houden. “Dat zou zware consequenties hebben”, meent ze. Het blokkeren van een referendum betekent het negeren van de democratische wil van de Schotten.

De SNP behaalde bij de parlementsverkiezingen net geen absolute meerderheid, maar samen met de Groenen, die ook voor afscheiding uit het VK zijn en een terugkeer naar de Europese Unie, komt men wel aan een meerderheid van 72 zetels op 129.