Man (85) moet iedereen ervan overtuigen dat hij nog leeft nadat overlijdensbericht met zijn naam op in de krant verschijnt

William ‘Bill’ Jones (85) heeft er een bewogen maand opzitten. Eind april werd de bejaarde Brit - wiens vrouw Pam acht jaar geleden stierf - plots overspoeld met telefoontjes van kennissen, vrienden en familielieden die dachten dat hij overleden was. Maar toen bleek dat een andere William ‘Bill’ Jones, die getrouwd is met een vrouw die Pam heet en ongeveer dezelfde leeftijd heeft, gestorven is.

Sindsdien het bericht in de lokale krant verscheen, moet Bill iedereen geruststellen - en sommige mensen ervan overtuigen - dat hij nog springlevend is. Maar de gepensioneerde weduwnaar merkt ook hoe geliefd hij is in zijn gemeenschap. “Iedereen zei dat ze blij waren dat ik nog leef”, klinkt het.

Eén vrouw had zelf geld gedoneerd aan het lokale ziekenhuis, uit dankbaarheid voor wat de man voor enkele jaren geleden voor haar had gedaan. “En toen zag ze plots een grote foto in de krant van mij, springlevend.”

Bill leeft mee met de familie van de William Jones die overleed. “Maar de hele stad denkt dat ik het was omdat er geen adres in het overlijdensbericht stond. Ik loop over straat en mensen staren me aan alsof ik een spook ben.” Bill vindt de verwarring erg bizar, maar ziet er ook de hilariteit van in. “Ik moet voortdurend zeggen dat mensen zich geen zorgen moeten maken, ik ben er nog.”