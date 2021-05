Opgehitste fans vallen 18-jarige dochter van trainer aan voor promotiematch naar Italiaanse Serie A

Om het koud van te krijgen. In Italië hebben fans van voetbalclub U.S. Salernitana 1919 de 18-jarige dochter van Pescara-coach Gianluca Grassadonia vlakbij haar ouderlijke huis aangevallen. Het meisje kreeg volgens een Facebook-post van haar moeder niet alleen verbale, maar ook fysieke agressie te verduren. Maandag speelt U.S. Salernitana 1919 een levensbelangrijke match tegen het Pescara van Grassadonia waarin ze promotie naar de Serie A, de hoogste klasse, kunnen afdwingen.

De spanning voor de match werd de voorbije weken al danig opgebouwd in de regio. Niet alleen is het de allerlaatste speeldag en staat voor de club uit Salerno dus promotie naar de hoogste afdeling op het spel, het gaat ook om een streekderby. Pescara-coach Grassadonia woont met zijn familie zelfs in Salerno, de stad van U.S. Salernitana 1919. De voorbije dagen circuleerden op het internet neerbuigende quotes van hem over de club van Salerno. Compleet verzonnen, zo bleek. Maar dat verhinderde niet dat de potjes overkookten bij de harde kern van U.S. Salernitana 1919.

De club heeft zich op zijn website gedistantieerd van de feiten. “Dit is het gevolg van een klimaat dat moedwillig opgebouwd werd om haat op te wekken”, klinkt het in een officieel communiqué. “Dat werd gedaan door mensen van laag allooi die regelmatig nepnieuws op het internet publiceren. De heer Grassadonia heeft tijdens zijn persconferentie geen enkele keer naar onze club verwezen of zelfs maar gesproken over de wedstrijd van komende maandag.”

Op haar Facebook-pagina heeft Annabella Castagna, de vrouw van Grassadonia, laten weten dat het gezin zo snel mogelijk uit de buurt zal verhuizen. “Na vijf dagen van bedreigingen en beledigingen gericht aan onze familie is de waanzin nu compleet. En dit alles voor een spelletje… We hopen dat deze criminelen zo snel mogelijk geïdentificeerd kunnen worden.”