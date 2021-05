Burgemeester van Elsene gaat feestvierders strenger aanpakken: “Ik kan niet aanvaarden dat de stad zomaar beschouwd wordt als een feestplek”

Brussel / Elsene - De burgemeester van Elsene, Christos Doulkeridis, heeft zondagochtend gewaarschuwd dat feesten in de stad niet langer zullen worden getolereerd. Zaterdagavond liep een feest op het Heilig-Kruisplein compleet uit de hand. Finaal werden drie mensen administratief aangehouden. Eén deelnemer liep een hersenschudding op nadat hij door een projectiel werd geraakt, ook een politieagent raakte gewond.

De burgemeester, die zaterdag van in de late namiddag tot het einde van het politieoptreden ter plaatse was, probeerde deelnemers op te roepen de coronamaatregelen te respecteren en een einde te maken aan de samenscholing. “Het was de eerste avond na het einde van de avondklok, en we hadden wel verwacht dat er een oproep zou komen voor een bijeenkomst. Het is ook een wijk waar ingrepen niet voor de hand liggen, omdat ze zeer dichtbevolkt is. Ik begon met mensen te praten aan het begin van de avond. Om half één heb ik via luidsprekers de mensen verzocht het gebied te verlaten uit respect voor de buren. Op een gegeven moment bleek de enige optie om de politie het plein te laten ontruimen.”

De burgemeester probeerde de dialoog aan te gaan, om niet repressief te moeten optreden zoals bij de feestende jongeren op de La Boum-feestjes in het Ter Kamerenbos. Maar Doulkeridis heeft besloten vanaf zondag de toon te verharden. “Ik kan niet aanvaarden dat de stad zomaar beschouwd wordt als een feestplek, zeker niet als andere inwoners er last van hebben. Van nu af aan zullen we strengere maatregelen moeten nemen. Ik hoop dat de mensen zullen begrijpen dat elke dag feestvieren niet kan.”

Hij zegt zeer teleurgesteld te zijn over het gebrek aan verantwoordelijkheidszin en solidariteit van de feestvierders tijdens een pandemie die vooral ouderen zwaar treft. “Ze vragen ons hen niet als kinderen te behandelen, maar nemen geen enkele verantwoordelijkheid”, besluit Doulkeridis. “Dit toont net aan dat een avondklok, regels en sancties nodig zijn. Het is een echte schande.”

Drie arrestaties en twee gewonden

Een groep van ongeveer 500 mensen die op het Heilig-Kruisplein in Elsene waren blijven feestvieren ondanks herhaalde oproepen om te vertrekken, werd zaterdagnacht rond 1.30 uur door de politie uiteengedreven, het waterkanon werd ook ingezet. Drie mensen werden administratief aangehouden. Een persoon die de wapenstok van een van de politieagenten probeerde af te pakken, werd bespoten met traangas.

Ondanks de voorzorgsmaatregelen werden af en toe voorwerpen in de richting van de politie gegooid. Een deelnemer kreeg een projectiel tegen zijn hoofd, hHij werd naar het ziekenhuis gebracht met een hersenschudding. Een politieagent liep ook verwondingen op aan het gezicht door glasscherven, toen de ruit van zijn voertuig werd ingeslagen.