Nog niet duidelijk of Dries Mertens moet vrezen voor EURO 2020: Napoli zegt dat “zijn toestand dagelijks geëvalueerd wordt”

Napoli volgt de toestand van Dries Mertens, die zaterdag met een blessure van het veld moest, dagelijks op. Dat heeft de Italiaanse club, die verder niet veel info geeft, zondag gemeld.

“Mertens heeft onderzoeken ondergaan en zijn toestand wordt dagelijks geëvalueerd”, klinkt het in een mededeling.

Napoli liet zaterdag op de 35e speeldag in de Serie A geen punten liggen bij laagvlieger Spezia. De bezoekers wonnen ruim met 1-4, maar zagen wel Dries Mertens geblesseerd uitvallen. De Leuvenaar moest genoegen nemen met een invalbeurt in minuut 69, maar enkele minuten later diende de Rode Duivel alweer geblesseerd naar de kant, met wat op het eerste gezicht een enkelblessure leek. Zorgen dus voor bondscoach Roberto Martinez, slechts enkele weken voor de start van de EK-voorbereiding.