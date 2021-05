Jos Hermans (97), de eerste gevaccineerde Belg, is overleden

Breendonk / Liezele / Ruisbroek / Puurs-Sint-Amands - Jos Hermans (97), de eerste Belg die eind vorig jaar gevaccineerd werd tegen het coronavirus, is vannacht overleden. Dat bevestigt de gemeente Puurs-Sint-Amands. “Zijn overlijden heeft niets met de coronapandemie te maken”, zegt burgemeester Koen Van den Heuvel (CD&V).

Jos Hermans sukkelde al een tijd met zijn gezondheid. Hij zou recent een drietal weken in het ziekenhuis gelegen hebben, maar kon daarna terugkeren naar het woonzorgcentrum Sint-Pieter in Puurs. Daar is hij in de nacht van zaterdag op zondag ingeslapen.

“Zijn overlijden heeft niets te maken met het coronavirus”, zegt burgemeester Van den Heuvel. “Er is geen uitbraak van het virus in het woonzorgcentrum.”

Eerste gevaccineerde Belg

Jos Hermans werd op maandag 28 december wereldberoemd in Vlaanderen toen hij als allereerste Belg gevaccineerd werd tegen het coronavirus. Dat gebeurde met het Pfizer-vaccin. De landbouwer uit Liezele werd uitgekozen omdat hij de oudste bewoner van het rusthuis was, de maatregelen heel strikt nageleven heeft maar ook - zo benadrukten ze in het woonzorgcentrum graag - omdat hij het goed kon uitleggen.

Dat toonde hij ook op die 28ste december. “Ik noem boer Jos, ik ben grootgebracht met moedermelk en kerkelijk gezag”, sprak hij de journalisten rustig en zelfzeker toe vanuit zijn rolstoel. Zenuwachtig was hij niet, zei hij toen. En hij zei ook tevreden te zijn met het spuitje. “Want ik wil honderd jaar worden. Niet meer of niet minder.”

Op 18 januari had Hermans nog zijn tweede inspuiting gekregen, waarna hij volledig beschermd was. Dat werd in zijn woonzorgcentrum gevierd met een stukje van de ‘taart van de hoop’, zoals te lezen was op het gebak dat de gevaccineerde bewoners voorgeschoteld kregen.

Honderd jaar werd Hermans uiteindelijk niet. De landbouwer overleed op zijn 97ste.