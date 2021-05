Exitplan van Jambon vindt genade in ogen van De Croo, meer details bekend

Premier Alexander De Croo en de vicepremiers hebben zondagvoormiddag hun waardering uitgesproken voor het Vlaamse exitplan. Dat verklaarde Jan Jambon in ‘De Zevende Dag’. De Vlaams minister-president maakte daar ook meer details van het plan bekend, die - net zoals ook De Croo en minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke zondag aankondigden - tot een vrije zomer zou moeten leiden.

Jambon lanceerde zaterdag een exitplan om op 1 oktober de volledige vrijheid te kunnen herwinnen. Concreet wil de Vlaamse regering dat de maanden juli en augustus maanden van belangrijke versoepelingen worden, waarbij zowel rekening gehouden wordt met de nood aan meer sociale contacten, als met de vragen om perspectief in de evenementen-, sport-, cultuur- en jeugdsector.

Na afloop van het overleg met Jambon erkende premier De Croo dat het in de tweede helft van de zomer mogelijk moet zijn om in ons land opnieuw enkele grotere festivals in ons land te organiseren. “Het Overlegcomité zal dinsdag de precieze details bespreken en de voorwaarden vastleggen. Daarbij wordt er gedacht om toegang te geven op basis van het Europese ‘green certificate’“, luidde het.

Meer details

Minister-president Jan Jambon was bij VTM Nieuws verheugd dat De Croo een belangrijk deel van het Vlaams exitplan overneemt, en hoopte “dat hij dat ook met de rest van het plan doet”. Hij gaf daar ook meer details van het exitplan. Zo moeten vanaf 1 augustus sportevenementen met publiek kunnen, op basis van protocollen. Vanaf 1 juli zou outdoor sporten met 100 mensen kunnen. Voor de horeca kijkt Jambon naar de intensieve zorgen. Indien er minder dan 500 mensen op de intensieve afdeling liggen, zou de horeca ook binnen kunnen openen. Het sluitingsuur zou geleidelijk uitgebreid worden om vanaf augustus weg te vallen. Het aantal mensen aan een tafel zou de uitbreiding van de sociale contacten volgen.

Voor het winkelen zou de beperking van 2 mensen gedurende maximaal 30 minuten wegvallen op 1 juli. Op 1 augustus wil de Vlaamse regering ook af van de beperking van het aantal mensen in de winkel. En voor bedrijven zouden vanaf juli groeps- en teammeetings toegelaten worden. Vanaf augustus zou het werk opnieuw normaal georganiseerd worden. Jambon merkte wel op dat telewerk intussen ingeburgerd is en wellicht - niet zo intensief als vandaag - zal blijven.

Zomer

Jambon is het grosso modo ook eens met de plannen van De Croo en Vandenbroucke voor de zomer. Doordat de meest kwetsbaren eind mei, begin juni gevaccineerd zijn en er nog 2 tot 3 weken nodig is voor het vaccin werkt, is er vanaf 1 juli perspectief. In mei en juni kunnen voorzichtig al versoepelingen doorgevoerd worden. Met de culturele en eventsector moet doorgesproken worden wat er in juni al mogelijk kan zijn, aldus nog Jambon.

Vandenbroucke en Jambon verschillen wel van mening over de vraag of er in Vlaanderen meer mogelijk zou kunnen zijn dan in Wallonië en Brussel omdat de vaccinatiegraad in Vlaanderen hoger ligt, zoals Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke voorstelt. “Beke doet het goed inzake vaccinatie, maar waar ligt bijvoorbeeld in Vilvoorde precies de grens?”, aldus Vandenbroucke, die het niet zit zitten dat er in een gewest sneller versoepeld zou worden: samen uit, samen thuis. Jambon verwees naar Turnhout: “Hoe kan ik aan de mensen van De Warande uitleggen dat ze niet mogen openen omdat het nationaal vaccinatiegemiddelde te laag is?”