Café Zeezicht, de pechvogel van het weekend kan dan toch openen: “Er komen weer frisse pintjes uit de tap”

Antwerpen - Het zal je maar gebeuren als cafébaas: op de eerste dag van de heropening van de horeca vaststellen dat de koelinstallatie van de tapkraan kapot is. Het overkwam de uitbaters van café Zeezicht op de Dageraadplaats in Antwerpen. Toen bleek dat er alleen warm bier uit de tapkraan kwam, besloten ze de zaak noodgedwongen te sluiten. Maar zondag is de zaak gelukkig dan toch kunnen opengaan.

Het mankement aan de koelinstallatie gebeurde waarschijnlijk bij het aansluiten van de nieuwe luifel op de elektriciteit. “De timing was echt heel ongelukkig”, zegt David Joris. “De klanten begrepen het wel en hadden vooral medelijden, maar het deed wel pijn om juist die eerste dag dat we weer open mochten te moeten sluiten.”

Vandaag is het terras van café Zeezicht wél open. Foto: Nattida-Jayne Kanyachalao

“Gelukkig zijn de techniekers zaterdagavond nog gekomen om het op te lossen”, zegt David Joris. “En ook zondagochtend zijn ze komen checken of alles in orde is. Er komen weer frisse pintjes uit de tap, iedereen is dus welkom als er nog een plekje vrij is.”

David Joris en Laura Van den Noortgate voor hun nieuwe zaak Murukutum die zaterdag opende. Zondag ging met een dag uitstel ook het aanpalende café Zeezicht van start. Foto: Nattida-Jayne Kanyachalao

Zaterdag opende wel het kleine broertje van Zeezicht de deuren, streetbar Murukutum. “Dat was wel fijn en de sfeer zat meteen goed. Maar ik ben heel blij dat we zondag de twee terrassen konden open stellen. Zo moet het zijn.”