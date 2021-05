Geen Lukaku op kampioenenfeestje Inter: hij moest… trainen

Ondanks zijn cruciale rol in de titel geen Romelu Lukaku zaterdag op het feestje dat de Inter-spelers bouwden. De Rode Duivel moest trainen, bleek nadat er in Italië vragen gesteld werden bij zijn afwezigheid. Meer dan een samenloop van omstandigheden was het echter niet.

Het zag er een beetje raar uit: de titel vieren zonder de man die daar met 21 goals en 10 assists misschien wel de grootste bijdrage aan geleverd heeft. Maar toch deed Inter het gisteren. Dat zit zo: Inter is al sinds vorige zondag kampioen van Italië. Het werd in de zetel kampioen door een uitschuiver van eerste achtervolger Atalanta. Daardoor hadden ze de titel nog niet op het veld kunnen vieren.

Daar was de met 5-1 gewonnen thuismatch tegen Sampdoria dus perfect voor. Alleen was de titel eigenlijk al binnen, en dus besloot trainer Antonio Conte zijn successpits die nagenoeg alles gespeeld heeft dit seizoen rust te gunnen. Na de match barstte het feestje los met de spelers op het veld, maar Lukaku moest… naar binnen om zich om te kleden. Dat maakte de Italiaanse journalist Matteo Barzaghi zondagochtend bekend in sportshow ‘Sky Sport 24’.

Onder Conte is het immers traditie dat de spelers die niet in actie gekomen zijn in de wedstrijd nadien nog een trainingssessie afwerken. Eens Lukaku terug bij de rest van de groep was, was het feestje al afgelopen.