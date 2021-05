Erika Vlieghe vindt augustus te vroeg voor grote festivals: “Hoe groter de schaal, hoe minder veilig je dat kan organiseren”

De uitspraak van premier Alexander De Croo dat grote festivals in augustus mogelijk moeten zijn, is niet naar de zin van infectiologe Erika Vlieghe. De voorzitter van de GEMS noemt het onvoorzichtig en waarschuwde er in verscheidene adviezen al voor. “Maar dat lijkt niet te tellen.”

De Croo had zondag in De zevende dag gezegd dat hij het mogelijk acht om in de tweede helft van de zomer opnieuw grote festivals te organiseren in ons land. “Tegen augustus hebben alle volwassenen in ons land de kans gehad om zich te laten vaccineren”, zei hij. “Bovendien hebben we in ons land ontzettend veel expertise in de evenementen- en festivalsector. Het gaat om professionals die tot de wereldtop behoren.” Op een Overlegcomité dinsdag zal het kader uitgetekend worden waarbinnen die organisatie kan gebeuren.

“Ik ben hier zeer bezorgd over”, zegt Erika Vlieghe. “Ik stel ook vast dat de premier dat gezegd heeft, terwijl wij daar vanuit de GEMS al in verscheidene adviezen over gewaarschuwd hebben. Maar de politici doen natuurlijk wat zij vinden dat ze moeten doen, zij nemen de beslissingen. Ik stel alleen vast dat onze voorzichtigheid door hen geparkeerd wordt. Het lijkt niet te tellen.”

Internationaal karakter

Wat Vlieghe en de andere leden van de GEMS bezorgd maakt, is de schaal waarop grote festivals als Rock Werchter, Pukkelpop en Tomorrowland georganiseerd worden. “Dat zijn massafestivals, he. Die mensen staan met vele duizenden dicht op elkaar. Dat is iets helemaal anders dan kleinere evenementen, waar je behapbare aantallen hebt en je voldoende controle kan uitoefenen op bijvoorbeeld het dragen van mondmaskers.” Die kleinere festivals moeten voor Vlieghe wel kunnen.

Wat de GEMS nog zorgen baart, is het internationale karakter van de grote festivals. “Die mensen komen vanuit verscheidene andere landen. Zelfs met een vaccinatiepaspoort en sneltesten - waarvan we trouwens nog moeten zien of ze gevalideerd zijn - is dat moeilijk te beheersen. Een superverspreider kan zomaar een nieuwe besmettingsgolf in gang steken, want vergeet niet dat ook gevaccineerde mensen het virus kunnen overdragen. Er zijn te veel onbekenden over de impact van vaccinatie op bijvoorbeeld reizen, en bovendien moeten we de epidemiologische situatie ook nog afwachten. En wat organisatoren ook zeggen: hoe groter de schaal, hoe minder goed je zoiets veilig kan organiseren.”