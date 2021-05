Europa verlengt contract met AstraZeneca voor coronavaccins niet

Het ziet er niet naar uit dat de Europese Unie nog verder in zee zal gaan met farmagigant AstraZeneca voor de ontwikkeling van coronavaccins. Het contract loopt af in juni, en volgens Europees Commissaris voor Interne Markt Thierry Breton zal dat niet verlengd worden en komen er dus geen nieuwe bestellingen. Collega-commissaris Didier Reynders bevestigt het nieuws.

Het huidige contract tussen de Europese Unie en AstraZeneca loopt in juni af. Reden tot tevredenheid is er vanuit Europa niet: de farmagigant leverde veel minder vaccins dan beloofd - tot vorige maand iets meer dan 30 miljoen dosissen terwijl dat er ruim 100 miljoen hadden moeten zijn - en minder dan in landen die meer betaald hadden voor de vaccins. Dat leidde al tot een klacht tegen het bedrijf voor contractbreuk, maar volgens Thierry Breton zal het daar niet bij blijven.

De Europees Commissaris voor Interne Markt heeft zondag gezegd dat het contract nog niet vernieuwd is en dat ook niet zal gebeuren. “En we zullen zien wat gebeurt.” Maar tevreden is hij duidelijk niet, al benadrukt hij wel dat het coronavaccin van AstraZeneca goed is. Hij gaf wel nog mee dat de kans groot is dat de vaccins die wel geleverd worden uiteindelijk duurder zullen uitvallen.

Reynders bevestigt

Europees commissaris voor Justitie Didier Reynders bevestigde het nieuws zondag in De zevende dag. “We hebben een echt probleem gehad met AstraZeneca. Er is een gebrek aan vertrouwen. Het is dus onmogelijk om dat vaccin nog te kopen.”