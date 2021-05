Invaller Dendoncker haalt achterstand op tegen tienkoppig Brighton van Trossard

Op de 35e speeldag in de Premier League heeft Brighton zondag op bezoek bij Wolverhampton nagelaten om volledige zekerheid te verwerven over het behoud. Het werd in extremis 2-1 op Molineux.

Brighton wist wat gedaan om zich definitief te handhaven en schoot het scherpst uit de startblokken. Aanvoerder Lewis Dunk (13.) bracht de bezoekers al vroeg in de wedstrijd op voorsprong op aangeven van Pascal Gross.

Dunk Airlines maakt een vlucht boven het stadion van de @Wolves! ???? pic.twitter.com/oPSPdaefhN — Play Sports (@playsports) May 9, 2021

Na rust vertolkte diezelfde Dunk de rol van antiheld door in minuut 53 een doorgebroken speler onderuit te halen, met een logische rode kaart tot gevolg. Brighton, met Leandro Trossard 58 minuten tussen de lijnen, hield tot aan het slotkwartier stand. Adama Traore (76.) zette het overwicht van de thuisploeg om in de verdiende gelijkmaker.

Net na die goal mocht Leander Dendoncker nog het speelveld betreden en hij slaagde erin om met zijn team de winst over de streep te trekken. Morgan Ghibs-Whitte (90.) kroonde zich tot matchwinnaar.

Brighton bezet op drie speeldagen van het einde (voorlopig) de 15e plaats in het algemeen klassement met 37 punten. Wolverhampton bezet plaats 12 en verkeert, met acht punten meer, in veilige haven. Nummer 18 Fulham telt 27 punten uit 34 matchen. Als The Potters maandag verliezen op eigen veld van nummer 17 Burnley, is de redding met een dag vertraging alsnog een feit voor The Seagulls.

Op zaterdag won Crystal Palace met 0-2 op bezoek bij hekkensluiter Sheffield United, waardoor zij zich wel al konden verzekeren van een verlengd verblijf in de Premier League. Christian Benteke tekende na ruim een minuut met een afgeweken bal voor de 0-1.