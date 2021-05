Frankrijk dreigt ook met vergelding op vlak van financiële diensten in visserijdispuut met VK

De Europese Unie kan ook vergeldingsmaatregelen op vlak van financiële diensten nemen indien het Verenigd Koninkrijk de brexitafspraken over de visserijrechten niet respecteert. Daarvoor heeft de Franse staatssecretaris voor Europese Zaken Clement Beaune zondag de Britten gewaarschuwd.

In een gesprek met Journal du Dimanche wijst Beaune erop dat de Franse vissers nog steeds op veertig licenties wachten. Hij gaat ervan uit dat die licenties dra worden verstrekt. “Anders zullen wij niet aarzelen om terug te slaan op andere domeinen, zoals de toegang tot financiële diensten, waar de Britten belang bij hebben”, dreigde de vertrouweling van president Emmanuel Macron.

Jersey

Het dispuut tussen Londen en Parijs over vislicenties escaleerde eind deze week rond het eiland Jersey, een Brits Kroonbezit maar geen deel van het Verenigd Koninkrijk. Tientallen Franse vissers blokkeerden tijdelijk de haven van Saint Helier. Frankrijk dreigde er ook mee de stroom naar het eiland af te sluiten.

Beaune heeft er vertrouwen in dat Jersey de bijkomende voorwaarden voor de toekenning van de licenties zal intrekken, maar voor het overige maakt hij zich weinig illusies. “We moeten onszelf niks wijsmaken. De Britten zullen de snelheid van onze reactie en onze vastberadenheid constant testen.”

Transitieperiode

In het vrijhandelsverdrag tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk kwamen beide partijen overeen dat de Europese vissers tijdens een transitieperiode van 5,5 jaar nog 75 procent van de quota mogen vangen waarop ze vroeger recht hadden. Na afloop van die periode zal er jaarlijks over de quota onderhandeld worden. Financiële diensten maakten geen deel uit van de onderhandelingen. Er is voorlopig slechts een aanzet voor een vrijwillige samenwerking op het vlak van financiële regelgeving.