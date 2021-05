Brokstukken van neerstortende Chinese raket over hele wereld gefilmd

Het werd al enkele dagen voorspeld en zondagnacht was het zo ver: brokstukken van een Chinese raket zijn de atmosfeer binnengekomen en gedesintegreerd boven de Indische Oceaan. Het puin van de raket werd over de hele wereld gezien en gefilmd. “Daar is het”, klonk het onder meer in Jordanië, Oman, de Verenigde Staten en Turkije.