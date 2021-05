ZO ZIT DAT. Zo bereken je hoe ver het onweer van je is verwijderd

Door de zwoele temperaturen het voorbije weekend hangt er volgens het KMI onweer in de lucht. Zondagochtend trokken al enkele wolkenvelden over het land die plaatselijk voor buien en een donderslag zorgden, maar de kans op onweer wordt groter, vooral naar de avond toe. Wanneer zo’n onweer vlak boven je zit, is het altijd raadzaam om voorzorgsmaatregelen te nemen zoals de stekkers uit het stopcontact trekken. Maar hoe weet je hoe ver de donderbui zit? Het Nieuwsblad zocht uit op welke manier je dat kan berekenen.