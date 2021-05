Sebastiaan Bornauw en Keulen laten na penaltymisser belangrijk punt liggen in strijd om behoud

In de Bundesliga heeft degradatiekandidaat Keulen, met Sebastiaan Bornauw de hele wedstrijd tussen de lijnen, zondag in eigen huis een dure nederlaag geleden tegen middenmotor Freiburg. Het verloor zwaar met 1-4. Bij een 1-2 stand miste Keulen een strafschop.

Freiburg had na 20 minuten spelen al een dubbele voorsprong te pakken. Nils Petersen (18.) en Ermedin Demirovic (20.) waren de schutters van dienst. In de tweede helft slaagde de thuisploeg er met een vroege goal namens Sebastian Andersson (50.) in om de spanning weer in de wedstrijd te brengen. Net voorbij het uur kreeg het vanop de stip een uitgelezen mogelijkheid om de bordjes in evenwicht te hangen, maar Ondrej Duda faalde. Vincenzo Grifo (93.) en Jonathan Schmid (96.) duwden het mes nog wat dieper in de wonde in de toegevoegde tijd.

Door het dure puntenverlies blijft Keulen in de degradatiezone hangen. Het staat met nog twee matchen te gaan voorlaatste met 29 punten. Bielefeld en Hertha Berlijn tellen beiden één puntje meer, maar hebben respectievelijk één en twee wedstrijden minder gespeeld. Schalke 04 en Benito Raman zijn al zeker van degradatie naar de Duitse tweede klasse.

Op zaterdag kroonde Bayern München zich voor de 31e keer tot landskampioen. Eerste achtervolger Leipzig verslikte zich op bezoek bij Dortmund (3-2), waardoor de titel hen niet langer kon ontglippen. Bayern kwam later op de dag nog in actie tegen Borussia Mönchengladbach en luisterde de kersverse titel op met een 6-0 pandoering. Robert Lewandowski maakte een hattrick.