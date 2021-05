Valse sms’en van Bpost circuleren: “We gaan dit onderzoeken, maar wees vooral voorzichtig met waar je op klikt”

Er doen de voorbije dagen veel valse sms’en van Bpost de ronde. Daarin staan boodschappen als “Volg hier wanneer je pakje bezorgd wordt”, maar de links erbij zijn vals en geven criminelen potentieel toegang tot je smartphone.

De bewuste sms’en worden telkens vanaf een ander nummer verstuurd. In de tekst staat telkens dat je pakje onderweg is en je door op de link te klikken kan zien wanneer de koerier bij je thuis zal toekomen. Bpost-woordvoerster Veerle Van Mierlo heeft de sms zelf ook gekregen. “We zijn dus op de hoogte, ja”, zegt ze. “En we gaan zeker een onderzoek voeren. Maar dit is helaas heel moeilijk om tegen op te treden.”

Bpost raadt klanten aan voorzichtig te zijn. “In dit geval is het bijvoorbeeld redelijk opvallend dat de sms niet echt van Bpost afkomstig is”, zegt Van Mierlo. “In de link staat bijvoorbeeld niets dat met Bpost te maken heeft.” Dat is een manier om valse sms’en te ontmaskeren, zoals ook alert zijn er één is. “Voor je klikt, denk je bijvoorbeeld best na of je wel effectief een pakje verwacht.”

Wat je moet doen als je een verdachte sms of mail krijgt en hoe je die herkent, heeft het postbedrijf ook geschreven op zijn website. Lees hier meer.