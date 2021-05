Ajax zet landstitel kracht bij met ruime zege tegen Feyenoord

Op de 32e speeldag in de Eredivisie heeft landskampioen Ajax zondag afgetekend een tumultueuze Klassieker gewonnen op bezoek bij Feyenoord. Het scorebord in de Kuip gaf na affluiten 0-3 aan.

Het altijd beladen duel tussen Ajax en Feyenoord stond bol van de gebeurtenissen. Marcos Senesi (21.) vloerde zijn eigen doelman en bracht de Amsterdammers op voorsprong. Robert Bozenik (27.) maakte snel gelijk, maar het doelpunt werd afgekeurd op aangeven van de VAR. Op slag van rusten pakte Edson Alvarez rood en kreeg Feyenoord een strafschop toegekend. Leroy Fer mocht aanleggen, maar kon de kans op de gelijkmaker niet verzilveren.

.@EdsonAlvarez19 schenkt Feyenoord het op een bordje, maar de Rotterdammers hebben geen honger! ??? pic.twitter.com/d2I8YAkqmJ — Play Sports (@playsports) May 9, 2021

In de tweede helft trok Ajax de wedstrijd volledig naar zich toe. Ook de thuisploeg moest door een tweede gele kaart voor Tyrell Malacia op het uur met een man minder verder. Ridgeciano Haps (67.) besliste de wedstrijd met een nieuwe owngoal. Invaller Mohammed Kudus (79.) diepte nog uit tot 0-3.

Ajax vierde zo zijn vorige week behaalde landstitel in stijl. Later op de dag gaat PSV op het veld van Willem II op zoek naar de overwinning om de tweede plaats opnieuw over te kunnen nemen van AZ. Ondanks de nederlaag kan Feyenoord de play-offs nauwelijks meer ontlopen.