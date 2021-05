Sportief directeur Roger Stilz daags na degradatie: “Dit is niet het einde van Waasland-Beveren”

Daags na de degradatie van Waasland-Beveren blikte sportief directeur Roger Stilz terug op het huidige seizoen en keek hij vooruit naar de toekomst. De Zwitser bevestigde dat de Amerikaanse investeerders aan boord blijven, maar liet zich niet verleiden tot grootspraak. “We moéten volgend jaar niet per se promoveren, al zullen we wel ons best doen”, aldus Stilz.

Sportief directeur Roger Stilz klonk daags na de degradatie van Waasland-Beveren hoopvol. Voor de Zwitser hoeft dit niet meteen een ramp te betekenen. “Dit is niet het einde van Waasland-Beveren”, klonk het kordaat. “Veel mensen binnen de club en bij andere clubs hebben schrik om te degraderen. In het verleden was dat misschien een ramp, maar nu niet. Op financieel vlak zijn we stabiel. En we hebben de mogelijkheid om een goede ploeg te bouwen. Ik weet welk budget ik voorhanden heb. Ons doel blijft hetzelfde: de club stabiliseren en professionaliseren. 1A of 1B maakt geen verschil. Of ik de steun van de Amerikaanse investeerders voel? Uiteraard, ik heb gisteren nog contact met hen gehad. Ze wisten op voorhand dat het een moeilijk seizoen zou worden. Natuurlijk verandert het de emoties, maar niet ons plan. Iedereen wist dat we tijd nodig hadden. Maar het is niet alleen dit seizoen dat het minder goed ging bij Waasland-Beveren. Neen, we moeten eerlijk zijn met onszelf.”

Wil Waasland-Beveren niet wegkwijnen in het vagevuur van 1B is het zaak om zo snel mogelijk te promoveren. Toch wil Stilz zich niet laten verleiden tot grootspraak. “We moeten niet per se degraderen, al zullen we wel onze uiterste best doen. Het proces is belangrijker dan het doel. En als het proces goed verloopt, komt het doel vanzelf.”

Toekomst Hayen

Of trainer Nicky Hayen volgend seizoen nog op de bank zit op de Freethiel, is nog onduidelijk. “We hadden op voorhand afgesproken om pas na het seizoen een analyse op te maken. Zo’n beslissing mogen we niet maken vanuit de emotie. Neen, we moeten met een helder hoofd de juiste analyse maken. Dat zullen we de komende weken doen. En daarbij hoort een analyse van alle departementen. En pas dan zullen we een beslissing nemen. Ook in de spelerskern is nog geen beslissing gemaakt. Maar we het is niet dat we op 1 juli geen spelers meer hebben. Een tabula rasa? We zullen zien hoe alles verloopt. Maar ik alleen wil spelers rond mij die in het project geloven.”

Ondanks de degradatie heeft Stilz niet het gevoel gefaald te hebben op de Freethiel. “Ik wist op voorhand dat het moeilijk zou worden”, vervolgt hij. “Ik sprong midden in een orkaan. Maar eerlijk: zo slecht was het nu ook allemaal niet. Akkoord, we slikten veel te makkelijk tegendoelpunten. Maar we hebben ook goede wedstrijden gespeeld. Zoals thuis tegen Beerschot bijvoorbeeld. We waren vaak competitief. Natuurlijk is dit geen dag om fier te zijn, maar het was ook nooit een ramp. In de beslissende matchen tegen Seraing waren we gewoon niet goed genoeg. Daarin moeten we strijdvaardiger worden. Of de kern voldoende kwaliteiten had om in 1A te blijven? Ik wil nu geen analyse maken van de ploeg. De club verkeerde van in het begin van het seizoen in een degradatiestrijd. Maar het is niet alleen de spelers of de ploeg. Er zijn dit seizoen veel dingen gebeurd. Misschien wel te veel voor één seizoen. Maar we hebben wel tot de allerlaatste dag gevochten. Het was mogelijk om in 1A te blijven, maar het is ons niet gelukt.”