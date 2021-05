Emotionele Arjen Robben na eerste assist sinds 2018 (!): “Ik kom van ver, dit is wat ik wilde”

Arjen Robben was zondag geëmotioneerd toen hij na de wedstrijd mocht terugblikken op de 0-4 overwinning van zijn FC Groningen in en tegen Emmen. De Nederlandse oud-international, die afgelopen zomer een jaar nadat hij gestopt was zijn rentree aankondigde, had eindelijk ervaren waar het hem om te doen was geweest. “Ik kan nog belangrijk zijn. Dit doet me veel”, sprak de 37-jarige aanvaller met tranen in de ogen.

Het was pas de tweede keer dit seizoen dat Robben in de basis begon. Eerder was dat in september waarin hij in het duel met PSV na een halfuur een blessure opliep. Sindsdien volgden nog slechts drie invalbeurten. “Ik kom van ver. Dit is wat ik wilde: de club helpen, voetballen”, vertelde hij, kort na het duel waarin hij met een inspirerend optreden van tachtig minuten en twee assists op Alessio Da Cruz een voorname rol had vervuld. “Als het dan eindelijk mag en het lukt, dan ben ik heel blij. Het is een lange weg geweest en ik wist dat de beloning een keer moest komen. Met twee assists blijkt dat ik nog belangrijk kan zijn.”

Robben beëindigde in 2019 bij Bayern München zijn loopbaan en maakte vorige zomer verrassend bekend terug te keren bij FC Groningen, de club waar hij zijn loopbaan ook begon.