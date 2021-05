Zo ziet de Vlaamse regering de weg naar de vrijheid: deze versoepelingen moeten ingaan in juni, juli, augustus en september

De topministers van de Vlaamse regering heeft haar plan naar de vrijheid al eens afgetoetst met premier Alexander De Croo (Open VLD). Als het van Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) en de zijnen afhangt volgt het Overlegcomité dinsdag die voortgang. Of toch zeker als de cijfers het toelaten. Te beginnen met dalen naar minder dan 500 patiënten op intensieve zorgen.

De Vlaamse regering werkt maand per maand aan de hand van bepaalde drempels. Als die voldaan zijn, dan kan de volgende versoepeling in werking treden. Of dat dan effectief op de eerste van de maand ingaat ...