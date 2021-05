Dode bij uitbraak met Indiase variant in Borsbeeks woonzorgcentrum: “We tasten in het duister”

Borsbeek - In woonzorgcentrum Compostela in Borsbeek is een corona-uitbraak van de Indiase variant vastgesteld. Daarbij is één bewoner, die al helemaal gevaccineerd was, overleden. Het hele woonzorgcentrum is uit voorzorg in quarantaine geplaatst. Tijdens de eerste golf werd het Borsbeekse woonzorgcentrum ook al zwaar getroffen. Hoe de Indiase variant is binnengeraakt, is niet duidelijk. “We tasten in het duister”, zegt directeur Valérie Henckes.

“Twee bewoners die al volledig gevaccineerd waren, hebben twee weken geleden positief getest op het coronavirus”, vertelt directeur Valérie Henckes van woonzorgcentrum Compostela in Borsbeek. “We hebben hen onmiddellijk afgezonderd op hun eigen kamer. Een week later bevestigde het Agentschap Zorg en Gezondheid dat het om de Indiase variant ging.”

Foto: Wim Kempenaers

Daarop besliste de directie voor alle zekerheid het hele woonzorgcentrum in quarantaine te plaatsen. Om zeker te zijn dat er ook geen uitbraak naar buitenaf is, was er dit weekend ook geen bezoek mogelijk.

Maandag wordt iedereen in het woonzorgcentrum getest. Dinsdag volgt er nog een tweede testronde in de afdeling waar de eerste besmettingen werden vastgesteld.

Directeur Valérie Henckes van woonzorgcentrum Compostela. Foto: Wim Kempenaers

Volgens Zorg en Gezondheid is er voorlopig sprake van een vijftal besmettingen, waarvan al zeker drie met de Indiase variant. Eén bewoner, een oudere man, is intussen overleden. Zorg en Gezondheid stelt dat het nog te vroeg is om aan te nemen dat het overlijden rechtstreeks aan Covid-19 te wijten is.

Indiase variant

Valérie Henckes is geschrokken dat het coronavirus weer in het woonzorgcentrum is binnengeslopen. “We tasten voorlopig in het duister hoe dat is kunnen gebeuren”, zegt de directeur.

Toch is het niet de eerste keer dat er een corona-uitbraak is in een woonzorgcentrum dat volledig gevaccineerd is. Er is wel voor het eerst sprake van een uitbraak met de Indiase variant.

Zorg en Gezondheid stelt dat het nog te vroeg om te zeggen dat de Indiase variant vaccinresistent is en dat het daarvoor nog aan wetenschappelijk onderzoek ontbreekt. “Uiteraard volgen we de situatie op de voet”, zegt woordvoerder Joris Moonens.

Foto: Wim Kempenaers

“Dit toont nog maar eens aan dat we met zijn allen voorzichtig moeten blijven door het coronavirus. De pandemie is zeker nog niet voorbij”, stelt burgemeester van Borsbeek Dis Van Berckelaer (Iedereen Borsbeek).

Tijdens de eerste coronagolf werd woonzorgcentrum Compostela zwaar getroffen. Op een bepaald moment testten 72 van de 88 bewoners positief.

