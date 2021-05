Amerikaanse dodentol “zonder twijfel onderschat”, zegt viroloog Anthony Fauci

In de Verenigde Staten eiste Covid-19 volgens de officiële cijfers 581.000 mensenlevens, maar de ziekte heeft “zonder twijfel” veel meer doden gemaakt in het land, zo erkende de medische raadgever van het Witte Huis Anthony Fauci.

Op televisiezender NBC werd Fauci zondag ondervraagd over een deze week verschenen studie van de universiteit van Washington. Dat onderzoek raamt het aantal coronadoden op Amerikaans grondgebied op meer dan 900.000.

Fauci wees erop dat de gezondheidsautoriteiten sinds het begin van de pandemie hadden gezegd dat het sterftecijfer allicht werd onderschat. “Dit model legt die onderschatting wel op een iets hoger niveau dan ik zou denken. Soms zijn modellen correct, soms wat minder”, antwoordde de bekende viroloog, die meent dat het sterftecijfer ook nu nog steeds wordt onderschat.

Curves dalen

In absolute termen zijn de VS met 581.000 doden en 32 miljoen besmettingen het zwaarst getroffen land ter wereld. Sinds januari zijn de curves aan het dalen, parallel met de oprukkende vaccinatiecampagne. Na een kleine heropleving van het coronavirus in de lentevakantie is de daling midden april hervat.

“We staan op een keerpunt”, zei corona-adviseur Jeffrey Zients van het Witte Huis op televisiezender CNN. 58 procent van de volwassen Amerikanen heeft minstens één inenting gehad, en ongeveer één op drie is volledig gevaccineerd.

President Joe Biden wil dat 70 procent van de volwassenen tegen de nationale feestdag van 4 juli minstens één prik heeft gehad, maar de vaccinatiecampagne is aan het vertragen omdat men nu het meest sceptische of onverschillige deel van de bevolking moet bereiken.