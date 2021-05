Onbeholpen maar efficiënt: jonge Belg zet PSV met knullige assist op weg naar winst bij Willem II

Op de 32e speeldag in de Eredivisie heeft PSV zondag in de vooravond geen fout gemaakt op bezoek bij Willem II. Het won met 0-2 in Tilburg.

PSV, met de jonge Belg Yorbe Vertessen in de basis, opende via Donyell Malen (26.) de score. Vertessen leverde de assist voor de openingsgoal. De Duitser Derrick Kohn (51.) schoot de thuisploeg vroeg in de tweede helft in de voet met een eigen doelpunt. Vertessen ruimde in minuut 69 plaats voor Pablo Rosario. Nadien werd er niet meer gescoord.

Dankzij de overwinning neemt PSV de tweede plaats weer over van AZ, dat zaterdag met 1-0 won van Fortuna Sittard. Eerder op zondag won landskampioen Ajax de Klassieker op het veld van Feyenoord met 0-3.