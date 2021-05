Vandenbroucke: “Mooie zomer is mogelijk, maar dan moeten we nu voorzichtiger zijn. We moeten een buffer opbouwen”

Voor minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) zijn festivals in de tweede helft van de zomer mogelijk, maar “dan moeten we nu toch een stuk voorzichtiger zijn”. Dat zei hij zondagavond in VTM Nieuws. “We moeten een buffer opbouwen.”

Premier Alexander De Croo schaarde zich zondag achter het plan van Vlaams minister-president Jan Jambon om vanaf de tweede helft van augustus terug grote festivals toe te laten, zij het onder voorwaarden. Dat staat in het exitplan van de Vlaamse regering, met onder meer ook nog voorstellen rond de volledige heropening van de horeca en de uitbreiding van de sociale contacten. Het Overlegcomité moet zich daar komende dinsdag over buigen.

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke kan zich ondanks de bezorgdheid van de experten van de GEMS wel vinden in de festivalplannen. Tijdens een interview op VTM Nieuws had hij het over een “festivalpact”, dat gepaard zou gaan met vier voorwaarden. Zo moet het aantal patiënten in de ziekenhuizen - en vooral op intensieve zorg - “drastisch” gedaald zijn, vindt Vandenbroucke, en moeten de festivalgangers met het Europees groen certificaat kunnen aantonen dat ze immuun of negatief getest zijn. Daarbovenop moeten ze elke dag getest worden, en zouden de deelnemers volgens de Vooruit-vicepremier beperkt moeten worden tot enkel die Europese landen die de epidemie onder controle hebben.

Voorzichtiger zijn

Maar om dat hele festivalpact te doen lukken, moeten we nu voorzichtiger zijn “dan blijkt uit al die aankondigingen”, zegt Vandenbroucke. “We zitten in een riskante periode. Er wordt meer mogelijk en de vaccinatie is nog niet zo ver dat we beschermd zijn”, waarschuwde hij. “Dus als je dat festivalpact waar wil maken, moet je nu extra reserves opbouwen om de zomer niet te verknallen”, was hij duidelijk.

Daarnaast is wellicht niet het héle exitplan van de Vlaamse regering haalbaar, vreest Vandenbroucke. “Het is een beetje een optelsom van allerhande verzuchtingen, en hoe goed ik ze ook begrijp, het is misschien te veel”, klonk het. De volledige heropening van de horeca in de loop van juni is volgens de minister wellicht wel mogelijk, op voorwaarde dat de coronapatiënten op intensieve zorg “duurzaam onder de 500 zitten”.