Zinédine Zidane zet Eden Hazard op de bank voor belangrijke match tegen Sevilla

Geen Eden Hazard aan de aftrap bij Real Madrid voor de topper tegen Sevilla. Onze landgenoot moet vrede nemen met een plaats op de bank. Een gevolg van zijn slappe prestatie in de verloren halve finale van de Champions League tegen Chelsea? Of een niet mis te verstane boodschap na het gedol met zijn gewezen ploegmaats na afloop van diezelfde wedstrijd? Alleen Zinédine Zidane kent het antwoord.

Na het debacle van afgelopen week in de halve finales van de Champions League tegen Chelsea voert coach Zidane deels noodgedwongen drie wissels door: Eden Hazard, Ferland Mendy en de geblesseerde Sergio Ramos vallen naast de basiself. Zij worden vervangen door Fede Valverde, Marcelo en Odriozola.

Voor Hazard was het op Chelsea zijn tweede basisplaats op rij. In Londen wist Hazard enkele dagen geleden echter niet te overtuigen en toen hij na de nederlaag en uitschakeling ook nog even begon te dollen met wat ex-ploegmaats, barstte er in Spanje een storm van kritiek los.

Door het scoreloos gelijkspel van zaterdag in de topper tussen FC Barcelona en het Atlético van Yannick Carrasco kan Real Madrid de lachende derde worden. Als De Koninklijke (voorlopig derde met 74 punten) zondagavond op eigen veld wint van nummer vier Sevilla, komt het op gelijke hoogte met stadsgenoot Atlético, maar neemt het de leidersplaats over op basis van een beter onderling resultaat en dan heeft Real alles dus in eigen handen.