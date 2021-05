Harry Maguire valt uit met enkelblessure en kan illuster clubrecord zo niet verbreken

Harry Maguire zag zondag tegen Aston Villa (1-3 winst) na een trap op de enkel een einde komen aan zijn onafgebroken reeks van 71 competitiewedstrijden. Het is nog onzeker hoelang de kapitein van Manchester United buiten strijd zal zijn.

“We moeten het bekijken. Het kan enkele weken zijn, maar even goed enkele dagen. Wie zal het zeggen?”, aldus trainer Ole Gunnar Solskjaer na afloop van de wedstrijd. Hij voegde er nog aan toe dat “hij hoopt dat de speler er terug bij zal zijn in de finale van de Europa League tegen Villarreal op 26 mei”.

Solskjaer gaf tegelijkertijd te kennen dat het best mogelijk is dat Maguire aankomende dinsdag tegen zijn ex-club Leicester alweer van de partij is. De Engelse international werd in de 78e minuut noodgedwongen vervangen door Eric Bailly, net op het moment dat hij op weg was om het record aller tijden van meeste opeenvolgende Premier League-wedstrijden bij Manchester United te verbreken. Sinds zijn overgang van Leicester in de zomer van 2019 miste hij geen enkele minuut. Het record deelt hij nu met Gary Pallister.