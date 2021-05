Hertha Berlijn met invaller Dedryck Boyata en Bielefeld komen niet tot scoren in kelderkraker

Op de 32e speeldag in de Bundesliga hebben Hertha Berlijn en Arminia Bielefeld elkaar zondagavond in evenwicht gehouden. In het Olympisch Stadion vielen er geen doelpunten te noteren. Beide ploegen schieten niet veel op met de puntendeling, aangezien zowel Hertha als Bielefeld in volle degradatiestrijd verwikkeld is.

Hertha telt na de scoreloze partij 31 punten uit evenveel wedstrijden en palmt de 14e plaats in de rangschikking in. Bielefeld kan een gelijk aantal punten voorleggen, maar heeft wel een match meer gespeeld en staat twee plaatsen lager gerangschikt. Dedryck Boyata betrad pas in minuut 73 het speelveld, Dodi Lukebakio is nog steeds buiten strijd na een coronabesmetting.

Eerder op de dag verloor FC Keulen, de voorlaatste in de stand, met zware 1-4 cijfers van Freiburg. Het heeft twee punten minder dan Hertha en Bielefeld. Hekkensluiter Schalke 04 is al een tijdje zeker van de degradatie.