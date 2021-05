Voor het eerst in vijftien jaar communistische kandidaat bij Franse presidentsverkiezingen

Na vijftien jaar afwezigheid neemt de Franse communistische partij volgend jaar opnieuw deel aan de Franse presidentsverkiezingen. De partij hees zondag haar leider Fabien Roussel op het schild als kandidaat.

Zo’n 43.000 leden van de partij brachten tussen vrijdag en zondag online hun stem uit. Meer dan 82 procent schaarde zich daarbij achter Roussel, die eerder ook al naar voren was geschoven door de partijkaders.

Marie-George Buffet was in 2007 de laatste kandidaat van de communistische partij bij de presidentsverkiezingen. Hij haalde toen slechts 1,93 procent van de stemmen en dat deed de partij afhaken bij de stembusgangen van 2012 en 2017. De communisten riepen hun leden dan maar op om Jean-Luc Mélenchon van de linkse partij La France insoumise te steunen.

Bestaansrecht

Bij de communistische partij beseft men echter dat deelname aan de presidentsverkiezingen de beste manier is om “te bestaan” op de nationale politieke scène en opgepikt te worden door de media.

“Ik leg me niet neer bij een ongezond scenario waarin de presidentsverkiezingen bevroren worden tot een duel tussen de huidige president en extreemrechts”, zei Roussel zondag. Hij was in 2018 tot partijleider verkozen met de belofte dat de communistische partij in 2022 opnieuw een kandidaat zou hebben.