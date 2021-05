Race tegen de klok voor Duits international? “Seizoen in Bundesliga voor Goretzka voorbij, EK-start in gevaar”

Middenvelder Leon Goretzka van Bayern München staat voor een fitheidsrace tegen de klok. De 26-jarige international van Duitsland heeft volgens diverse mediaberichten zaterdag een dijbeenblessure opgelopen in de wedstrijd tegen Borussia Mönchengladbach (6-0). Hij stond als invaller pas 10 minuten in het veld toen hij de strijd alweer aangeslagen moest staken.

Goretzka zal volgens de berichtgeving sowieso in de resterende twee competitiewedstrijden van de Duitse kampioen aan de kant moeten blijven. Of de 31-voudige international bij het EK het eerste groepsduel met Frankrijk op 15 juni in München haalt, is de vraag. Bayern München heeft over de huidige situatie van Goretzka nog geen mededelingen gedaan.